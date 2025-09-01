Magistrada Cruz Itzel Espinosa Rojas asume la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. En sesión solemne, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca eligió por unanimidad a la Magistrada Cruz Itzel Espinosa Rojas como Presidenta de este órgano jurisdiccional para el periodo 2025-2027.

Al rendir protesta, la Magistrada Presidenta expresó su agradecimiento a las Magistradas y Magistrados por el voto de confianza depositado, destacando que el Tribunal es un espacio autónomo en el que la ciudadanía puede confiar y hacer valer sus derechos.

Asimismo, reconoció la labor desempeñada por el Magistrado Mateo Martínez Martínez, quien durante su gestión fortaleció la transición jurisdiccional y consolidó al Tribunal como una institución comprometida con los derechos humanos.

Finalmente, refrendó su compromiso de encabezar una administración guiada por los principios de austeridad, imparcialidad, legalidad, igualdad, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales, proyectando al Tribunal hacia un futuro de mayor cercanía y confianza con la sociedad oaxaqueña.

