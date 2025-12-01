Realizan Seculta y Yamaha México la final del concurso “Ensambles de Mujeres de Viento” 2025 (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) y Yamaha México realizaron la final del concurso “Ensambles de Mujeres de Viento” 2025 en el Teatro Macedonio Alcalá, con el objetivo de impulsar el desarrollo musical de este sector en Oaxaca.

Durante la apertura de esta ceremonia en donde la Orquesta Sinfónica de Oaxaca tuvo una intervención especial, el titular de la Seculta, Flavio Sosa Villavicencio resaltó la importancia de la música en la identidad y celebró que este concurso reconozca el talento y liderazgo artístico de las mujeres.



En este marco se otorgó una bolsa de 100 mil pesos en premios: el primer lugar fue de 50 mil pesos a la Banda Femenil Ka’ux; el segundo por 30 mil pesos a Pétalos de Cempasúchil; y el tercero por 20 mil pesos a Montañas de Nubes. Cada ensamble interpretó La prometida seis monos (estreno mundial), Pequeña Czarda y Aires Zapotecos.

En la categoría solista, Ita Andehui Rojas Canseco fue reconocida por su sobresaliente ejecución y recibió un saxofón Yamaha YAS-62.

El concurso reunió a más de 100 músicas de distintas regiones, con la participación de agrupaciones como Yasjha, Resplandor Zaachileño, Mujer Oaxaqueña y La Yalaltequita.

