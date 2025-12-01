Presunto asalto termina con dos heridos de bala en Tehuantepec (13:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 1 de diciembre. Dos sujetos que presuntamente intentaron asaltar a una persona resultaron heridos de bala luego de que su posible víctima repeliera la agresión en el estacionamiento del monumento a la Mujer Tehuana, conocido como “La Panzona”, en esta ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde, cuando dos individuos que viajaban en una motocicleta se acercaron a una camioneta con la aparente intención de despojar a su conductor de sus pertenencias.

Sin embargo, durante el intento de asalto, la víctima respondió con disparos, hiriendo a ambos atacantes. Uno de ellos recibió un impacto a la altura del glúteo, mientras que su acompañante fue lesionado en el cuello.

Los presuntos asaltantes quedaron tendidos en el estacionamiento, donde elementos policiacos aprovecharon para someterlos y esposarlos. De inmediato solicitaron refuerzos y una ambulancia para trasladar a los lesionados a un hospital.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los heridos, así como de la persona que habría sido víctima del asalto.

