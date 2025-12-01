Desde el PRI Oaxaca advierten deterioro institucional y exigen corregir el rumbo del país (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. El Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, encabezado por la presidenta Carmelita Ricárdez, alertó sobre el deterioro que atraviesa México en materia institucional y social, derivado de decisiones gubernamentales que han fracturado la confianza pública y debilitado el Estado de derecho.

Ricárdez señaló que el país vive uno de sus momentos más complejos en décadas, donde la incertidumbre se ha vuelto cotidiana para las familias mexicanas. La falta de respuestas del gobierno federal, dijo, ha provocado descontento y ha generado condiciones que afectan directamente a los hogares.

“Lo que se vive no es una percepción aislada. Es el resultado de un modelo que ha renunciado a fortalecer las instituciones, dejando a la gente sin garantías ni certeza”, afirmó.

La dirigencia del PRI Oaxaca también subrayó que la economía mexicana refleja el desgaste profundo que afecta a las familias. La falta de empleos suficientes y la dificultad para cubrir necesidades básicas son muestras claras de una crisis que se ha tratado de minimizar sin ofrecer soluciones reales.

Ricárdez sostuvo que no se puede permitir que este escenario se normalice. Apuntó que un gobierno que responde con discursos y no con resultados agrava la situación y deja a la ciudadanía sin alternativas claras.

Este posicionamiento, coincidió, se alinea con la postura del PRI nacional, que ha señalado la urgencia de corregir el rumbo del país y recuperar instituciones fuertes y legítimas. “México necesita un gobierno con capacidad y voluntad de dar resultados. La gente no puede seguir esperando mientras el deterioro avanza”, enfatizó.

La presidenta del PRI Oaxaca agregó que el país requiere decisiones firmes para que la población recupere la confianza en sus autoridades y en el futuro. “No hay tiempo para aplazamientos. La incertidumbre no puede seguir siendo la normalidad”, concluyó.

El PRI Oaxaca reiteró su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la legalidad y la reconstrucción del tejido institucional que permita devolver estabilidad y esperanza a las familias mexicanas.

