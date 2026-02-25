Detenciones, operativos y reducción en delitos de impacto consolidan la estrategia de seguridad en Oaxaca de Juárez (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. Como parte del informe semanal de seguridad, el presidente municipal Ray Chagoya dio a conocer los avances y resultados más relevantes alcanzados del 16 al 24 de febrero, destacando el fortalecimiento de la vigilancia preventiva, la aplicación de la ley y la coordinación operativa en puntos estratégicos de la capital.

Por medio de la Secretaría de Seguridad Vecinal que encabeza el Teniente Coronel Claudio de Jesús Pérez y Pérez, durante este periodo se realizaron acciones que derivaron en la detención de 54 personas, la imposición de 375 infracciones y el envío de 62 vehículos al corralón. Asimismo, las corporaciones municipales recorrieron 31 mil kilómetros en labores de vigilancia preventiva en calles y colonias de la ciudad.

En operativos focalizados se logró el decomiso de 297 objetos punzocortantes y la clausura de 7 establecimientos que no cumplían con la normatividad vigente, reforzando así el orden y la seguridad en espacios comerciales y puntos estratégicos.

De igual manera, se destacó que en enero de 2026 se registraron 136 delitos de impacto, lo que representa una disminución del 8.8 por ciento en comparación con el promedio mensual de 2025, consolidando una tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

El presidente municipal reiteró que se mantendrán e intensificarán los operativos permanentes, la coordinación con instancias estatales y federales, así como las acciones preventivas, con el propósito de seguir avanzando en la construcción de una Oaxaca de Juárez más segura.

