Realiza Gobierno Municipal jornada de limpieza y desazolve en el Mercado IV Centenario (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. La Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección General de Regulación y Atención a Mercados, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y trabajos de desazolve en el Mercado IV Centenario, en coordinación con locatarias y locatarios, así como con la Cuadrilla de Mercados Chicos de este importante centro de abasto.

Estas acciones tuvieron como objetivo brindar atención oportuna al sistema de drenaje, prevenir obstrucciones y garantizar su óptimo funcionamiento, contribuyendo a mantener un espacio más limpio, seguro y adecuado para la actividad comercial y la ciudadanía que diariamente acude a este mercado.

Con el respaldo de las y los comerciantes, estas labores forman parte de las acciones preventivas que impulsa la administración municipal para mantener en óptimas condiciones la infraestructura del mercado, mejorar el flujo hidráulico y fortalecer la seguridad sanitaria en beneficio de quienes diariamente realizan sus actividades en este espacio.

Asimismo, estos trabajos permiten preparar el Mercado IV Centenario para recibir a vecinas, vecinos y visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa, ofreciendo un entorno más limpio, ordenado y seguro.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la ciudadanía para preservar los espacios públicos, fortalecer la actividad económica local y brindar mejores servicios a todas y todos.

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