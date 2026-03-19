Fiscalía inicia investigación por asesinato de Comisariada Ejidal de San Pedro Totolápam (12:02 h)

2026/03/19  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. La Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGEO) activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio luego de la agresión en que perdió la vida una mujer, en San Pedro Totolápam.

Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales- desplegó un equipo multidisciplinario para fortalecer en los trabajos ministeriales, que han permitido establecer líneas clave para la investigación, derivado de testimonios relevantes para dar con los responsables.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la GEO, los hechos ocurrieron este jueves 19 de marzo cuando la víctima, quien era integrante del Comisariado de Bienes Comunales, fue hallada sin vida, sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190 en jurisdicción de San Pedro Totolápam, con lesiones infligidas con disparos de arma de fuego.

La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones que permitan una adecuada procuración de justicia que brinde resultados eficaces a víctimas directas e indirectas de delitos

Justicia Política Principal









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