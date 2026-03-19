Otro feminicidio más en Oaxaca, asesinan a la Comisariada Ejidal de San Pedro Totolápam (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. Esta madrugada se cometió un feminicidio más en el quinto estado más seguro -según datos del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña-, sujetos desconocidos asesinaron a la Comisariada de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam.

A días de haberse conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la violencia incesante en la entidad oaxaqueña cobró la vida de una mujer trabajadora y que servía su comunidad en el cuidado y la protección de su territorio.

Según versiones señalan que, a Nazareth Cortés Velasco, le privaron la vida alrededor de la 01:00 de la madrugada de este jueves 19 de marzo, a bordo de una camioneta oficial sobre la calle Eucalipto, del Barrio Vista Hermosa de esta población.

Este lamentable suceso ha indignado a los habitantes de la población, pues Nazareth Cortés Velasco, no solo deja hijos huérfanos, esposo, una familia en luto, sino que este hecho deja visible la vulnerabilidad de las mujeres que ocupan cargos públicos sirviendo a su comunidad, y en este caso en un municipio donde existen intereses políticos.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre los hechos en el que privaron de la vida de una mujer comprometida con su gente, con el cuidado y protección de su territorio, la fauna y el medio ambiente.

Este acto no fue un hecho aislado, fue una ejecución pues en la camioneta gris con placas RT4339B del Comisariado Ejidal en el que viajaban las mujeres presentaba 12 impactos de bala en el parabrisas y en el piso fueron hallados al menos 3 decenas de casquillos calibre 9 mm.

San Pedro Totolápam, es un municipio de los 570 con que cuenta el estado donde fue ubicada el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), proyecto del Gobernador Salomón Jara Cruz como destino final la recolección de basura de la capital oaxaqueña y municipios del área metropolitana, que incluye una planta de separación, biofertilizantes y celda final para cerrar tiraderos a cielo abierto, promoviendo economía circular y sostenibilidad, luego de que fuera rechazada su instalación por habitantes de la Villa de Mitla.

Ante el feminicidio de Nazareth, la población demanda el esclarecimiento inmediato de los hechos, identificación y castigo a los responsables, así como la exigencia al Gobierno de una protección real a las mujeres, y como en este caso, quienes ejercen un cargo en sus comunidades.

Cabe mencionar que ayer, se dio otro feminicidio en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec donde las balas asesinas alcanzaron a cuatro mujeres en un ataque armado en un domicilio de la Novena Sección.

Hombres armados ingresaron a la vivienda para disparar directo contra mujeres dejando como saldo una mujer sin vida, tres lesionadas, entre ellas, una menor de 3 años para luego huir del lugar.

Hasta el momento las autoridades encargadas de la seguridad no han emitido ningún comunicado sobre la identificación o detención de los responsables.