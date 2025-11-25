Más de 1.1 millón de personas se han trasladado en la Ruta Troncal del BinniBus Yuroo Viguera–Yuroo Xoxocotlán (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus informó que, del 20 de septiembre al 24 de noviembre, la Ruta Troncal Yuroo Viguera–Yuroo Xoxocotlán ha beneficiado a 1 millón 127 mil 646 personas usuarias.

Este modelo de movilidad, en promedio, transportó a 17 mil 85 pasajeras y pasajeros con 23 unidades cada día, en un horario de 6:00 a 22:00 horas; con servicio gratuito durante su etapa preoperativa de lunes a domingo.

La directora del Sistema BinniBus, Karina Gómez Esteban aseguró que presentan resultados positivos las ampliaciones de las rutas RC15 y RC06, en el primer caso, que cubre del Internado de Reyes Mantecón hacia el Módulo Azul Fovissste, el número de personas usuarias aumentó de 2 mil 767 a 3 mil 760.

En tanto, la RC06 que tiene un recorrido de San Jacinto Amilpas al Palacio Municipal de San Jerónimo Yahuiche; registró más de mil 503 viajes diarios.

En relación a las nuevas rutas que iniciaron operaciones el 17 de noviembre: RC05 Yuroo Viguera–Colonia Los Ángeles–Jardín Madero, atiende diariamente a 748 personas usuarias.

Mientras que, la ruta RC09 Colonia Bugambilias–Fraccionamiento El Rosario–Punta Vizcaya, transporta a mil 214 personas por día; y la ruta RC11 La Raya–Aeropuerto–Módulo Azul Fovissste efectúa mil 553 traslados diarios.

