Ray Chagoya informa avances en seguridad para Oaxaca de Juárez (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. En conferencia de prensa, el presidente municipal Ray Chagoya presentó los avances más recientes en materia de seguridad, acompañado por el secretario de Seguridad Vecinal, Claudio de Jesús Pérez y Pérez, reafirmando el compromiso de su administración con mantener una capital segura, ordenada y en paz.

Durante el informe se resaltaron acciones de prevención, proximidad y reacción que fortalecen la seguridad en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas sobresale el Operativo Santa Rosa, en el que participaron 29 elementos de la Policía Municipal apoyados con tres patrullas y cinco motopatrullas.

Gracias a este despliegue, se han inspeccionado más de mil personas, detenido a cuatro individuos, realizado más de mil 200 revisiones vehiculares, efectuado 325 consultas en plataforma, impuesto 19 infracciones y concentrado nueve vehículos al encierro.

El edil subrayó que estos resultados reflejan el esfuerzo coordinado entre los distintos cuerpos de seguridad para inhibir conductas delictivas y proteger a las familias oaxaqueñas.

Asimismo, destacó que su gobierno continuará impulsando programas de capacitación, operativos especiales y acciones de proximidad social que permitan seguir construyendo una ciudad más segura.

