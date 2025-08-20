Avanza transformación educativa, arranca Salomón Jara distribución de más de 6 millones de libros de texto gratuitos (18:00 h)

San Agustín de las Juntas, Oax. 19 de agosto. Con la convicción profunda de que la educación es el pilar fundamental para la transformación social del estado y país, el Gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo para la distribución de más de 6 millones de libros de texto gratuitos del nivel básico en la entidad, para el ciclo escolar 2025-2026.

Estos ejemplares, añadió, beneficiarán a casi 900 mil escolares y docentes de las 11 mil 630 escuelas, los cuales propician la igualdad de oportunidades y el camino más digno para el progreso del pueblo de Oaxaca.

“La Primavera Oaxaqueña seguirá haciendo de la educación de las niñas, niños y adolescentes el eje rector de las políticas públicas de mi administración. Invertir por la educación, es invertir en el futuro de la sociedad, es apostar por la paz, la justicia social, por la equidad de género, por la preservación de las lenguas originarias y el desarrollo integral de las comunidades”, resaltó el Mandatario estatal.

En un acto simbólico realizado en este municipio de Valles Centrales, Jara Cruz entregó ejemplares a directoras y directores, así como a comités de madres y padres de familia de diversas escuelas de la entidad; para el resto del estado, se distribuirán mediante los 10 almacenes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

En su oportunidad, la secretaria de Educación Pública del Estado, Delfina Guzmán Díaz dijo que los libros de texto son parte fundamental de la historia educativa de México, han sido por generaciones, herramientas que fortalecen los valores de justicia, igualdad y progreso que la sociedad necesita sin distinción de lengua, cultura o condición social

El director de la Primaria Benito Juárez, Enrique Cerero Gudiño reconoció que después de 34 años, por primera vez se iniciará un ciclo escolar con la entrega en tiempo y forma de los libros de texto, esto, gracias a la gestión constante y compromiso que tiene el Gobernador con la educación.

El Oficial Mayor del IEEPO, Abel Jesús Leyva Gandarillas señaló que en esta distribución participan de manera comprometida autoridades municipales, docentes, madres y padres de familia; quienes colaboran para que los materiales lleguen a todos los rincones de la entidad.

