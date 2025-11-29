Dirigente de CATEM, Selene Palmero, sufre accidente en la carretera costera 200 (18:47 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oaxaca, 28 de noviembre. La secretaria del sindicato CATEM en Tehuantepec, Selene Palmero, sufrió esta tarde un accidente vehicular sobre la carretera costera 200, en el tramo Salina Cruz–Huatulco, a la altura de la comunidad de Río Seco.

A través de sus redes sociales, Palmero informó que se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, una adulta mayor que viajaba en el vehículo que presuntamente invadió carril resultó lesionada, al igual que el conductor de una camioneta que terminó impactándose en la parte trasera de la camioneta donde ella se trasladaba.

La dirigente sindical solicitó el apoyo de ambulancias y personal de auxilio para atender a las personas heridas, quienes fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido después de que una mujer que conducía un vehículo compacto invadió el carril contrario, chocando de frente contra la camioneta en la que viajaba Palmero.

Minutos después, una camioneta tipo redilas se impactó por alcance en la parte trasera del mismo vehículo.

