Rafael Caro Quintero se resiste a terminar como ‘El Chapo’: Este sería su último recurso (20:05 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El nombre de Rafael Caro Quintero vuelve a colocarse en el centro de la agenda judicial internacional.

Tras su entrega a Estados Unidos, el fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico.

Al igual que otros narcos, los abogados del capo apuntan a la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con fiscales estadounidenses, una estrategia legal que podría redefinir el desenlace de su caso.

La figura del “plea deal” en el sistema judicial de Estados Unidos permite a los acusados declararse culpables a cambio de una reducción en la pena o de beneficios procesales.

Para Caro Quintero, acusado de narcotráfico a gran escala y del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, esta opción cobra relevancia ante la magnitud de las pruebas en su contra y el peso simbólico del caso.

Las autoridades estadounidenses han considerado durante décadas el asesinato de Camarena como un punto de quiebre en la cooperación bilateral antidrogas.

¿Qué beneficios podría obtener Caro Quintero si se declara culpable?

De concretarse un acuerdo de culpabilidad, Caro Quintero podría acceder a una serie de beneficios.

Entre los más relevantes se encuentra la posibilidad de tener mejores condiciones carcelarias en Estados Unidos, donde posiblemente pase el resto de sus días.

Los acuerdos con autoridades de EU no implican impunidad. Incluso con un pacto, la condena seguiría siendo severa, dada la gravedad de los delitos imputados y el impacto histórico del caso.

¿Qué sentencia podría recibir ‘El Narco de Narcos’?

Las acusaciones contra Caro Quintero contemplan delitos que, en conjunto, podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua. El narcotráfico a gran escala, sumado al asesinato de un agente federal estadounidense, configura uno de los escenarios más graves dentro del sistema penal de ese país.

De acuerdo con los reportes citados, un acuerdo de culpabilidad podría reducir la condena a varias décadas de prisión, aunque sin una cifra definitiva hasta que se formalicen las negociaciones. En cualquier escenario, es altamente improbable que Caaro Quintero recupere la libertad.

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