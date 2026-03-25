Desplegarán más de 8 mil policías para el partido de fútbol entre México y Portugal en CDMX (19:30 h)

Ciudad de México, 24 de marzo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, como parte del operativo “Estadio Seguro”, llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Coyoacán, con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de futbol de México y Portugal, que de disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

Para el encuentro deportivo y con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los aficionados, asistentes, trabajadores y staff, serán desplegados 4 mil 613 policías, dos drones de la “Unidad Águila”, cuatro ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); asimismo, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Por su parte, 2 mil efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la SSC, apoyados de 16 unidades, se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zona de gradas, accesos, y a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos; asimismo, se implementará el operativo contra la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al estadio.

En tanto, 800 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados de 40 patrullas y 10 grúas, realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y de las personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo; además, se informa a los asistentes nacionales y extranjeros que, para una mejor movilidad en la zona, se habilitarán puntos de descenso de taxis por aplicación en el Viaducto Tlalpan y la calzada Acoxpa; y en Acoxpa y Las Torres.

También, para garantizar la seguridad de las y los peatones y redistribuir la llegada y acceso al Estadio, reduciendo las afectaciones a la ciudadanía que no será parte del evento, así como para agilizar los desplazamientos, mediante la movilidad activa, se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan.

Por ello se recomienda a los automovilistas que no se dirigen al Estadio a utilizar como alternativas viales: al Norte avenida División del Norte, Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior; al Sur el anillo Periférico, San Fernando y avenida Insurgentes; al Oriente avenida División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional; y al Poniente las avenidas Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.

Además, un equipo de 240 motopatrulleros de Tránsito, realizará la coordinación para el traslado, escolta y apoyo vial de las selecciones de futbol que participan en el encuentro, así como del cuerpo arbitral y autoridades deportivas, desde su arribo a la Ciudad de México en las terminales aéreas hacia hoteles, centros de entrenamiento y al propio Estadio.

Para la prevención del delito y de cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad física del público que acuda, la SSC realiza las siguientes recomendaciones:

* Usa ropa y calzado cómodo

* Ubica las salidas o rutas de emergencia

* Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

* Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

* Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión

* No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes

* En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

* Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano

* Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada

* Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

También, se desplegarán 2 mil 855 policías en el Zócalo de la Ciudad de México, para garantizar la seguridad de quienes acudan a observar el partido en vivo, en las pantallas que se colocarán en diferentes puntos, así como de aquellos que llegan a visitar museos, realizar compras o trabajar en la zona.

De la misma manera, la SSC invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante en el que se encuentre y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

Para más información del evento, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales de la SSC (@SSC_CDMX), el Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (@UCS_GCDMX).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir