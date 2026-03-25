En diálogo franco y respetuoso, recibe Gobernador de Oaxaca pliego petitorio 2026 del STPEIDCEO (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. En un ambiente de respeto, apertura y diálogo, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la recepción del Pliego Petitorio 2026 presentado por el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

Durante el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal destacó que el diálogo es la base para alcanzar acuerdos y reiteró que el respeto a la base trabajadora es un principio fundamental de su administración.

Señaló que este acto representa la voz legítima de quienes, con su labor diaria, hacen posible el funcionamiento de las instituciones públicas. “Somos un Gobierno de puertas abiertas; creemos en el diálogo directo, franco y respetuoso, porque las mejores soluciones surgen al escuchar a quienes viven la realidad del servicio público”, expresó.

En su oportunidad, el secretario de Administración, Noel Hernández Rito aseguró que cada planteamiento será revisado con responsabilidad, apertura y sentido de justicia. Indicó que las decisiones se tomarán conforme a las posibilidades del Estado, privilegiando el uso transparente y eficiente de los recursos, así como la estabilidad financiera de Oaxaca.

Este encuentro refrenda la disposición del Gobierno estatal para instalar mesas de trabajo que permitan construir acuerdos en favor de las y los trabajadores al servicio del Estado.

En su intervención, la secretaria general del STPEIDCEO, Carmen Zárate Rojas, realizó la entrega formal del Pliego Petitorio 2026, y reiteró la disposición de la gremial al diálogo, a la construcción de acuerdos y a encontrar una ruta que otorgue respuesta a las peticiones planteadas.

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