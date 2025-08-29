Brinda BinniBus Oaxaca 50% de descuento a personas usuarias de las Jornadas Médicas Gratuitas “Quijotes” (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Para coadyuvar en la atención médica de la población oaxaqueña, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca ofrecerá el 50 por ciento de descuento a las personas usuarias que acudan a la 27 edición de las Jornadas Médicas Gratuitas “Quijotes”.

En colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, este apoyo aplicará del 1 al 5 de septiembre, periodo en el que se efectuará esta atención médica en el Centro de Rehabilitación Integral DIF, ubicado en avenida Emiliano Zapata número 1120, colonia Jerusalén, Santa Cruz Xoxocotlán.

La directora del BinniBus Oaxaca, Karina Gómez Esteban informó que en los horarios habituales, las rutas ordinarias RC02, RC04, RC05 y RC06 ofrecerán un 50 por ciento de descuento en la tarifa autorizada, a las personas usuarias que presenten a las y los operadores el boleto de acceso a las Jornadas, con lo cual pagarán 4 pesos.

“Queremos facilitar el acceso a estos servicios, por lo que el BinniBus Oaxaca se suma a esta noble causa brindando tarifas accesibles, con un servicio de transporte digno e inclusivo”, señaló.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña brinda soluciones de movilidad inclusivas, seguras y solidarias, así como también contribuye al bienestar de las y los oaxaqueños.

