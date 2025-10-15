FGEO detiene a una persona e identifica a responsables por homicidio y abandono del cuerpo empaquetado en la colonia Jardín (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó la detención de una persona relacionada con el homicidio de una persona cuyo cuerpo fue localizado en calles de la colonia Jardín de la capital, además de identificar a los demás responsables y establecer el móvil de este delito.

De acuerdo con los trabajos llevados a cabo por la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, fue posible establecer que, además de la persona detenida, son al menos otros tres los responsables (dos hombres y una mujer).

La víctima, una persona del sexo masculino identificado como S.N.O., tuvo problemas interpersonales con los agresores con quienes habría sostenido una discusión que derivó en un ataque en el que lo golpearon para luego envolver el cuerpo con diferentes materiales, el cual tuvieron resguardado en un domicilio durante unos días.

Posteriormente, los responsables tomaron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron a un par de cuadras del domicilio donde lo tenían para después abandonarlo en la calle de Colorines, en la Colonia Jardín, sitio en el que lo localizaron el 14 de octubre de 2025.

Los trabajos de investigación de la Fiscalía de Oaxaca revelaron la localización del domicilio donde habrían cometido el homicidio, mismo en el que resguardaron el cuerpo, además de identificar a los responsables, que cuentan con antecedentes por su relación con diferentes delitos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir