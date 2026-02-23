¿Qué pasará con los restos de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’? García Harfuch lo aclara (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su ‘conferencia mañanera’ desde Palacio Nacional a dar detalles de cómo ocurrió el operativo y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló qué pasará con el cuerpo del narcotraficante y agregó que el domingo se terminaron los narcobloqueos en distintas carreteras del país.

‘FGR confirmó identidad del cuerpo de El Mencho’: García Harfuch

El secretario de Seguridad aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad del cuerpo de ‘El Mencho’ que permanece en sus instalaciones, así como los de sus colaboradores que también fueron abatidos.

Al ser cuestionado sobre el destino de los restos del narcotraficante, García Harfuch aseguró que será entregado a sus familiares si es reclamado en los próximos días, debido a que eso indica el protocolo.

Durante la tarde del domingo, una ambulancia de servicios periciales llegó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sobre Avenida Paseo de la Reforma.

Una caravana de camionetas de la Guardia Nacional custodió la ambulancia que llevaba los restos de Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, tras ser abatido por fuerzas federales, a la instalación de la Fiscalía.

