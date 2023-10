Qué daña más los riñones, ¿la cerveza o el refresco? (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. La cultura mexicana es conocida por su amor a las bebidas, ya sean cervezas heladas o refrescos burbujeantes. Sin embargo, ¿qué impacto tienen estas bebidas en nuestros riñones? ¿Es mejor optar por una sobre la otra? Exploraremos los efectos de la cerveza y los refrescos en la salud renal.

Los riñones son órganos cruciales en nuestro cuerpo, responsables de filtrar la sangre, eliminar desechos y mantener un equilibrio químico esencial. Sin embargo, ciertos hábitos pueden poner en riesgo su salud.

La cerveza, una bebida alcohólica que proviene de la fermentación de cereales como la cebada, es considerada relativamente saludable en moderación. Harvard T.H. Chan School of Public Health incluso sugiere que el consumo de alcohol puede formar parte de una alimentación equilibrada.

Sin embargo, el exceso de calorías vacías que aporta la cerveza puede causar un aumento de peso que sobrecarga los riñones. El abuso del alcohol puede disminuir la función renal y afectar la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de agua del cuerpo.

Por otro lado, los refrescos son bebidas azucaradas que, según Harvard T.H. Chan School of Public Health, deberían evitarse en su totalidad. Contienen una cantidad excesiva de azúcar y otros ingredientes perjudiciales para la salud, incluyendo edulcorantes artificiales y ácido fosfórico. Estos componentes pueden dañar los vasos sanguíneos de los riñones, aumentando el riesgo de enfermedades renales crónicas y cálculos renales dolorosos.

Entonces, ¿qué bebida es menos perjudicial para los riñones? En términos generales, la cerveza parece ser una mejor opción que los refrescos cuando se consume con moderación. Sin embargo, las personas con antecedentes de enfermedad renal, diabetes o cálculos renales deben ser especialmente cautelosas con los refrescos, en particular los de cola, que contienen ácido fosfórico.

Eat this, not that, advierte que las personas con enfermedad renal o antecedentes familiares de esta enfermedad deben evitar las bebidas de cola. Incluso aquellos sin problemas renales pueden experimentar un mayor riesgo de enfermedad renal crónica si consumen más de dos refrescos de cola al día.

La clave aquí es la moderación y la atención a las necesidades individuales del cuerpo. Si tienes preocupaciones sobre cómo la cerveza o los refrescos podrían afectar tus riñones, es aconsejable consultar a un médico para obtener orientación específica.

