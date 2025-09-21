Publicado enDxT Donovan Carrillo consigue su pase a Juegos Olímpicos de Invierno (15:00 h)

Oaxaca de Juárez,21 de septiembre. Durante la madrugada de este domingo, el patinaje artístico sobre hielo le dejó otro logro histórico a México, con Donovan Carrillo como protagonista, esto durante el torneo preolímpico realizado en Beijing, China, que culminó hoy.

Con una calificación total de 222.36 puntos, tras lo hecho en el programa libre y en el corto a nivel individual varonil, el mexicano consiguió uno de los cinco pases para participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026.

Mediante una rutina final con la que se presentó en la modalidad de patinaje libre masculino, el tricolor se hizo incluso con la presea de bronce, y automáticamente se convirtió en el segundo mexicano que clasifica en ediciones consecutivas a la justa olímpica invernal.

Por delante de él solo se colocaron el ruso Petr Gumennik y el surcoreano Hyungyeom Kim.

Para Carrillo, ahora el objetivo será superar el puesto 22 que logró en la justa olímpica de Beijing 2022, que en ese momento dejó la mejor participación de México en dicha especialidad, cuando el jalisciense llegó a la final.

Durante los tres días de actividades en territorio asiático, la competencia preolímpica reunió a un total de 26 patinadores de todo el mundo en busca de los últimos boletos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina del próximo año.