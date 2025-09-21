Con disparos de arma de fuego, asesinan a conductor de camioneta en Huajuapan (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de septiembre. El hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde de este domingo, en la calle Jerusalén, casi esquina con la vía Aldama, en la agencia El Carmen de Huajuapan de León.

De acuerdo a versión de los lugareños, el hombre estaba a bordo de su camioneta, cuando fue atacado a balazos, quedando sin vida en el asiento del conductor.

La unidad de motor presenta daños materiales en el vidrio de la puerta del conductor.

Se escucharon al menos nueve disparos de arma de fuego, y el ruido del motor de una motocicleta, aseguran habitantes de la zona.

El lugar fue acordonado por los elementos de la Policía Municipal. También llegaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir