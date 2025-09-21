Vidulfo Rosales, exabogado de Ayotzinapa, ya forma parte de la SCJN; conoce su jugoso sueldo (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Vidulfo Rosales Sierra, quien durante casi once años representó legalmente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció en agosto que dejaba de asumir ese papel en el histórico caso.

Tras diversos rumores sobre su posible incorporación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este septiembre se confirmó que Rosales ya ocupa oficialmente un puesto dentro de esta institución.

¿Cuánto ganará el exabogado de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, en la SCJN?

Según el directorio oficial en la página web de la SCJN, Vidulfo Rosales Sierra figura como Secretario de Estudio y Cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia , tal como se había especulado. La confirmación llega luego de que Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, extendiera una invitación formal a Rosales para colaborar con él en la Suprema Corte.

La plaza que ahora ocupa el exabogado del caso Ayotzinap a cuenta con un sueldo total bruto de 167,671.23 pesos mexicanos y un total neto de 118,138.37 pesos, cifras que destacan por su significancia dentro del presupuesto de la institución.

Vidulfo Rosales tendrá una amplia gama de prestaciones y beneficios en la SCJN

Además del jugoso salario, la posición incluye una amplia gama de prestaciones y beneficios, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, asignaciones adicionales, prima quinquenal y seguridad social, incluyendo aportaciones al ISSSTE y FOVISSTE.

Entre otros beneficios, el exabogado del caso Ayotzinap a tiene acceso a depósitos para el ahorro solidario, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, apoyo de anteojos, estímulos por días especiales como el Día del Padre, antigüedad y jubilación, así como ayudas por incapacidad médica permanente, gastos funerarios y pago de defunción, además de licencia prejubilatoria.

El nombramiento de Vidulfo Rosales Sierra en la SCJN ha generado reacciones en redes sociales, debido a su destacado papel en un caso histórico de derechos humanos en México y la relevancia del salario y prestaciones que ahora percibe.

Este movimiento marca una nueva etapa en la carrera del abogado, quien dejó su labor como representante legal de los padres de los normalistas para integrarse a la estructura de la máxima instancia judicial del país, donde su experiencia y trayectoria serán puestos al servicio de la Corte.

