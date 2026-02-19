Protestan comerciantes por aplicación de reglamento de mercados (11:00 h)

Los inconformes señalan que el reglamento que fue aprobado por el Cabildo encabezado por el presidente municipal Ray Chagoya les impide mejorar en sus actividades comerciales.

Los locatarios de los diferentes mercados públicos de la capital como el Bento Juárez, 20 de Noviembre, Central de Abasto, demandan al presidente Chagoya Villanueva así como al gobernador Salomón Jara Cruz no dañar la economía de los comerciantes.

Con consignas contra el gobernador mientras se manifestaban frente al edificio del Ejecutivo, para luego trasladarse al palacio Municipal para exigir atención al edil Ray Chagoya.

Por su parte, el municipio de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, refrendó el derecho a la libre manifestación, bajo los principios del decálogo moral: orden sin autoritarismo.

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Alrededor de 400 comerciantes de los mercados públicos protestan frente al Palacio de Gobierno por la aplicación del reglamento de mercados del Ayuntamiento capitalino.

“Ratificamos nuestra disposición permanente al diálogo institucional con comerciantes, locatarias y locatarios, así como con vecinas y vecinos de la capital, privilegiando la escucha y la construcción de soluciones”.

Expresó en un comunicado que desde el territorio, continúan atendiendo las distintas inquietudes de manera responsable y por las vías institucionales correspondientes, con el objetivo de mantener el bienestar de las vecinas y vecinos.