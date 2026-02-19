Exhortan a la Secretaría del Trabajo del Estado a realizar campañas de difusión sobre la Reforma Laboral (10:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 19 de febrero. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, con 27 votos a favor, un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo del Estado para que, en el marco de la reforma laboral aprobada por el Senado de la República, realice las tareas administrativas y legales previstas por el Gobierno Federal.

Asimismo, la medida legislativa llama a realizar una campaña de difusión y comunicación que informe de manera clara y accesible los alcances, derechos, obligaciones y mecanismos derivados de la reforma laboral a las personas trabajadoras y empleadoras inscritas en el estado.

Lo anterior, luego de que se aprobara el dictamen de la iniciativa de reforma que propone reducir de manera escalonada la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México.

Entre las atribuciones y obligaciones de estas modificaciones, se establece que la transición al modelo no será inmediata para todas las empresas, pues la reducción de la jornada laboral será escalonada, de acuerdo con un esquema gradual que se aplicará del año 2026 al 2030, con el fin de evitar impactos en la productividad y permitir la adaptación.

La propuesta fue presentada por el diputado Dante Montaño Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien subrayó que esta medida no solo responde a una deuda histórica con la clase trabajadora, sino que también busca mejorar la salud mental, reducir la fatiga y los accidentes laborales, y fomentar un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral.

Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que dicha reducción colocará a México como uno de los países alineados con las mejores prácticas y acuerdos internacionales. Además, garantizará el derecho de todas las personas al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

