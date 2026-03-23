Localizan con vida a 7 electricistas desaparecidos en San Luis Potosí (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. El Gobierno de Matehuala informó la localización con vida de los siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí. Todos los trabajadores se encuentran bajo custodia de la fiscalía estatal para conocer los detalles de su caso.

“El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses”, informaron las autoridades municipales.

Además de atender los procedimientos requeridos por las autoridades correspondientes, los electricistas desaparecidos en San Luis Potosí ya pudieron reencontrarse con sus familiares y amigos.

Asimismo, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, confirmó la localización de estos trabajadores a través de sus redes sociales.

SIN DETALLES SOBRE SU DESAPARICIÓN

Hasta el momento no se han dado detalles sobre su localización; sin embargo, se señaló que presuntamente resultaron víctimas de un secuestro cuando viajaban en una de las carreteras de San Luis Potosí.

Los trabajadores, de entre 20 y 30 años, fueron identificados como: Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Gob Matehuala |

Antes de su localización, un familiar de los electricistas mencionó a medios locales que “lo único que pedimos es que los regresen con vida (…) no andaban en nada malo”.

Los hombres salieron desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.