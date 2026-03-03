Proponen actualizar los tipos penales contra los delitos patrimoniales en Oaxaca (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de marzo. Con el objetivo de establecer un marco jurídico más eficaz, proporcional y disuasivo en el tratamiento de los delitos patrimoniales de mayor impacto social, el diputado Israel López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado.

La propuesta plantea endurecer las sanciones en delitos como el robo de autopartes y de vehículos, estableciendo penas más claras y efectivas, que eviten la sustitución de la prisión por otras medidas, especialmente cuando el monto de lo robado sea elevado.

Asimismo, se incorpora la actualización de sanciones económicas mediante el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), eliminando referencias al salario mínimo, con el propósito de dotar de mayor certeza y coherencia normativa al sistema penal.

La iniciativa también precisa y amplía el concepto de violencia en el delito de robo, incluyendo supuestos como la ruptura de cristales, cerraduras, mecanismos de seguridad o sistemas electrónicos de protección, así como el daño a dispositivos antirrobo en vehículos, lo que permitirá una mejor clasificación de estas conductas.

De igual forma, se incorporan agravantes cuando los delitos se cometan en vía pública, en establecimientos comerciales abiertos al público o mediante el uso de medios que faciliten la comisión del ilícito, así como en casos donde exista participación de empleados de instituciones bancarias o financieras, con el fin de inhibir estas conductas.

La iniciativa también contempla sanciones específicas por el uso indebido de instrumentos financieros, como tarjetas de crédito o débito y cheques, particularmente cuando estas conductas generen un beneficio económico o se cometan en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad.

En tribuna, el legislador destacó que esta propuesta responde al incremento de delitos patrimoniales en la entidad, por lo que resulta indispensable modificar el andamiaje jurídico, con ello “se estará coadyuvando a la disminución de la impunidad en estos delitos en donde comúnmente existen reincidencias de los perpetradores, fortaleciendo así la confianza en las instituciones”.

La iniciativa por la que se reforman la fracción II del artículo 357, la fracción IV del artículo 357 BIS, el artículo 359, 361, la fracción V del artículo 362, la fracción XIII del artículo 369; se adicionan la fracción XV al artículo 369, los artículos 369 OCTIES, 369 NONIES; y se deroga la fracción XI del artículo 369 todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.

