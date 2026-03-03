¿Cuánto cuesta hospedarse en el exclusivo resort de Cancún donde fue captado Adán Augusto? (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. 2 de marzo. El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, fue captado durante el fin de semana en un hotel de lujo en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con imágenes y videos difundidos por el periodista Jorge García Orozco y retomados en el programa de Ci en Grupo Fórmula.

El caso ha generado cuestionamientos en torno a la congruencia entre el estilo de vida de algunos integrantes de la llamada Cuarta Transformación y el discurso de austeridad promovido por el movimiento.

Hospedaje en complejo exclusivo

Según la investigación presentada por Jorge García Orozco, periodista del portal Emeequis, el legislador fue visto ingresando al Nizuc Resort & Spa, uno de los complejos más exclusivos del Caribe mexicano.

El comunicador publicó en su cuenta de X un video donde se observa a Adán Augusto descender de una camioneta de alta gama y entrar al hotel, presuntamente acompañado por personal de apoyo o escoltas, identificables —según explicó— por su vestimenta característica.

Durante su participación en el programa de Azucena Uresti, García detalló que las habitaciones del complejo tienen tarifas que van desde los 20 mil pesos por noche en sus opciones más económicas, hasta 160 mil pesos en el caso de las suites presidenciales.

Además, indicó que recibió información de una fuente que le aseguró que en el lugar también se encontraban otros militantes de Morena, aunque no fueron fotografiados. Ambos periodistas destacaron la incongruencia con el discurso de austeridad republicana impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

También se mencionó la falta de claridad pública sobre el origen de los recursos destinados a este tipo de estancias. Hasta el momento, el senador no ha emitido un posicionamiento público respecto a las imágenes difundidas.

