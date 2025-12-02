Propone Daniela Taurino restricciones para personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (13:30 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de diciembre. Desde la máxima tribuna de Oaxaca de la LXVI Legislatura local, la diputada del Distrito XII, Daniela Taurino realizó una propuesta dirigida a personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La personas que se encuentren en esta situación pidió la legisladora que no puedan realizar los siguientes trámites en las dependencias gubernamentales y entidades hasta que regularicen su condición.

Por este motivo expresó ante sus pares que las personas que se encuentren  inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no puedan tramitar o renovar licencias de conducir, realizar trámites de adopción.

Que tampoco puedan ser candidatos a cargos de elección popular o aspirar a ser jueves o magistrados, así como desempeñarse en procesos de designación pública en organismos estatales o autónomos.

Dichas restricciones tienen como finalidad garantizar que los deudores alimentarios cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones, antes de acceder a diferentes trámites o servicios.

