Como nunca, se da mantenimiento al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar: Salomón Jara (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. El Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que como nunca se brinda atención al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, con la entrega de medicamentos y la respuesta inmediata a las necesidades que presenta, a fin de garantizar el derecho a la salud.

Actualmente, en este espacio se están rehabilitando los sanitarios del área de urgencias y de la plaza, además de la instalación de un cubo de cristal; para que las y los pacientes accedan a servicios médicos en instalaciones dignas y el personal médico desempeñe sus labores de manera óptima.

El coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa detalló que se prevé que a finales del mes de diciembre concluyan ambas renovaciones. En 2026, este nosocomio será intervenido en diferentes etapas debido a su amplitud.

“Ya verán que el hospital va quedando bien, hoy se ve pintado iluminado y rehabilitado en diferentes áreas como el drenaje, vamos bien”, expresó durante la conferencia de prensa encabezada por el Mandatario estatal.

En este marco, también se informó que, respecto al sistema de abasto de medicamentos, al corte de este fin de semana, las 767 unidades médicas de primer nivel de las seis jurisdicciones sanitarias del estado han sido suministradas en su totalidad.

En tanto, en los hospitales de segundo nivel hay provisiones promedio del 86 por ciento, y se reabastecerán los que estén por debajo de este procentaje. El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) cuentan con un 95 por ciento.

En abasto de oncológicos, hay un 95 por ciento en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Doctor Guillermo Zárate Mijangos; un 94 por ciento en el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO); y 81 por ciento en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

