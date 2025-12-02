OFICIAL: CR7 jugará ante México en la reapertura del Azteca: ¿A qué hora será el partido? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. La Federación Mexicana de Futbol dio un anuncio histórico para los aficionados al confirmar que la Selección Nacional sostendrá un duelo amistoso frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Con ello, se termina un largo periodo de incertidumbre y rumores, pues durante semanas se especuló sobre la viabilidad del encuentro, mismo que tendrá el honor de reaperturar el nuevo Estadio Azteca.

¿Cuándo y a qué hora?

A través de un posteo en sus redes sociales, el Tricolor dio a conocer que el esperado compromiso se disputará el 28 de marzo de 2026. “De élite. Nos mediremos a un campeón de Europa en juego de preparación de cara al Mundial 2026. Tenemos una cita en el Estadio Banorte”, publicó el combinado nacional, dando así el banderazo oficial a uno de los juegos más atractivos previo a la máxima justa deportiva.

La confirmación había tardado debido a que ambas federaciones no lograban un acuerdo respecto al horario; sin embargo, finalmente se estableció que este se lleve a cabo a las 19:00 horas del centro de México.

¿Por qué será histórica la vista de CR7?

Este encuentro posee múltiples elementos que lo vuelven legendario e inolvidable. No solo marcará la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Mundiales, sino que también significará la primera visita de Cristiano Ronaldo, considerado por millones como uno de los mejores jugadores de la historia. Su presencia convierte el amistoso en un espectáculo de talla mundial que difícilmente se repetirá.

Además, el partido será clave para los dirigidos por Javier Aguirre, quienes necesitan medir su nivel ante rivales de máxima exigencia. Portugal es actualmente una de las selecciones más completas del planeta, con figuras del calibre de Bruno Fernandes, lo que representa una prueba ideal para evaluar el funcionamiento del cuadro azteca de cara al torneo que organizará en casa.

Además, México también alista enfrentamientos de alto nivel ante potencias como Francia y Bélgica, confirmando su intención de tener una preparación de élite en un momento crítico, pues el estilo de juego del equipo ha dejado dudas entre los aficionados.