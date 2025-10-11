Pronostican lluvias ligeras a moderadas en gran parte de Oaxaca (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias ligeras a moderadas en mayor parte de Oaxaca, con tormentas localmente fuertes de corta duración, acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde-noche.

Estas condiciones se derivan de la vaguada monzónica que se observa en el Pacífico sur, que bordea la costa oaxaqueña e interactúa con la onda tropical número 37.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan mayores periodos de sol, lo que aumentará la radiación solar y temperaturas. Asimismo, persistirán bancos de niebla en zonas de la Sierra de Flores Magón, Sierra Sur, Sierra de Juárez y mesetas de la Mixteca.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 26 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 33 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

