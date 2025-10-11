Un día como hoy 11 de octubre… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre.

Santoral: Begonia, Soledad, Zenaida

Día Internacional de la Niña

Día Internacional contra el Fracking

Día Mundial de la Carretera

Día Mundial de los Cuidados Paliativos (Segundo Sabado)

1620 Es creada la Diócesis de Durango.

1627 Muere el poeta mexicano Bernardo de Balbuena, a quien se recuerda por su obra “Grandeza Mexicana”.

1823 Se funda el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.

1829 Nace José María Vigil, abogado, periodista, político, escritor e historiador jalisciense y destacado miembro del grupo liberal.

1844 Nació Henry John Heinz, hombre de negocios estadounidense. Conocido por comercializar la primera salsa de tomate americana fabricada en serie y embotellada con el nombre de Ketchup (Catsup).

1854 Nace en Bolivia, Adela Zamudio. Escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres, Adela fue una mujer rebelde que cuestionó las normas y leyes de su época.

1855 Nace Alicia Moreau de Justo, médica y política argentina, destacada por su lucha a favor de los derechos de las mujeres.

1876 Sublevación del general Porfirio Díaz contra el presidente mexicano, Sebastián Lerdo de Tejada, al que sucedió.

1884 Nace Anna Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Fue una escritora y política, considerada como una de las líderes que más ha influido en el siglo XX.

1963 Muere Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés.

1963 Muere en Provenza la cantante francesa Edith Piaf (pequeño “gorrión”).

1978 Es inaugurado en San Pedro Garza, Nuevo León, el Planetario Alfa. Es un museo de ciencia y con un observatorio astronómico y cuenta con una pantalla IMAX. Alberga el “Universo”, única obra hecha en vidrio por el artista mexicano Rufino Tamayo.

1990 Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura.

1990 Se funda el Instituto Federal Electoral (IFE) y se instala su primer Consejo General.

1992 Muere en la ciudad de Monterrey José P. Saldaña, cronista de la ciudad y co-iniciador de la elaboración del Escudo de Armas del Estado de Nuevo León.

1995 El mexicano Mario Molina, recibe el premio Nobel de Química.

2013 El poeta mexicano Eduardo Lizalde (1929) es galardonado con el Premio de Poesía “Federico García Lorca”.

