Fallece Don Agustín Márquez Uribe, referente de la política oaxaqueña (18:15 h)

A través de redes sociales, se comunicó el sensible fallecimiento de quien fuera Presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al momento de su deceso contaba con la edad de 94 años, nació en la capital de Oaxaca el 27 de agosto de 1931, cumplidos hace apenas tres días.

Era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), institución de la que fue catedrático y rector en el periodo 1965 a 1968; secretario General de Gobierno en varias Administraciones, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Don Agustín era un hombre con vasta experiencia en la política de Oaxaca, un referente, congruente en su actuar y pensamiento. siempre leal a su partido, El Revolucionario Institucional.

Fue reconocido con la Medalla Donají, máximo honor que entrega el Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Sus restos serán velados en la capilla 3 de la funeraria Nuñez Banuet de la colonia Reforma.

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Esta tarde, se dio a conocer el fallecimiento de Don Agustín Márquez Uribe, extraordinario político y mejor ser humano.