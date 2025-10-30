Pronostica Protección Civil nublados con lluvias moderadas en algunas regiones de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de octubre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que habrá presencia de algunos nublados con lluvias moderadas en la Cuenca del Papaloapan, norte del Istmo de Tehuantepec, Sierra de Flores Magón y algunos sectores de la Sierra Sur.

Asimismo, se mantendrá ambiente muy frío en la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Sierra de Flores Magón, donde no se descartan heladas al amanecer en mesetas altas. Para Valles Centrales se tendrá tiempo ventoso con sensación térmica baja.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto se deriva por el desplazamiento del frente frío número 11 sobre la Península de Yucatán, aunado a la masa de aire frío que le da impulso.

Por otro lado, el viento del norte se incrementará con velocidades de 85 a 100 kilómetros por hora en el oriente del Istmo, especialmente en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, acompañado de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec. La navegación menor y todo tipo de actividades marítimas deberán tomar precauciones ante este panorama.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 26 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 6 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 10 y máxima de 30 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 20 grados.

* Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

