Un día como hoy… (08:15 h)

1481 Asciende al trono de la Gran Tenochtitlán, Tizoc, hermano de Axayácatl y Ahuízotl.

1520 Carta de Hernán Cortés a Carlos I, en la que comunica al emperador que le ha dado el nombre de “Nueva España” al territorio donde se había establecido.

1762 Nace André Chénier, poeta francés. Fue ejecutado durante el periodo del Terror de la Revolución francesa acusado de «crímenes contra el Estado».

1810 Se libra la batalla del Monte de las Cruces, en México, entre insurgentes y fuerzas realistas.

1817 Fray Servando Teresa de Mier, es remitido a España por luchar por la independencia de México; pero escapa en Cuba y regresa a su lucha.

1821 Nace Fiódor Dostoyevski, novelista ruso. La literatura de Dostoyevski exploró la psicología humana en el complicado contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX.

1873 Nace Francisco I. Madero González, revolucionario y político mexicano, en Parras de la Fuente, estado de Coahuila. Fue presidente de México de 1911 a 1913.

1899 Nace en Tlaxcala, Elvira Trueba, fue una defensora de los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores.

1900 Nace Agustín Lara, compositor, cantante y actor mexicano. Es considerado uno de los mejores compositores e intérpretes de bolero en Centroamérica, Sudamérica y España.

1902 Nace María Izquierdo, pintora mexicana que logró destacar en un mundo artístico dominado por los hombres y fue la primera en presentar su obra a nivel internacional.

1910 Muere Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.

1921 Nace en Letonia el actor, luchador y empresario Wolf Ruvinskis.

1928 Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia: la penicilina. Por el cual obtuvo el Premio Nobel en Medicina en 1945.

1938 En EE.UU., la dramatización radiofónica del relato “La guerra de los mundos” de H. G. Wells, adaptado y realizado por Orson Welles, provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes viven lo que están escuchando, y piensan que está ocurriendo una auténtica invasión de Marte.

1960 Nace en Argentina Diego Armando Maradona. Considerado por futbolistas, periodistas y público en general como el mejor futbolista de la historia, ha sido catalogado como el mejor jugador de la historia de los mundiales.

1961 La bomba de hidrógeno soviética bautizada como Bomba del Zar, la mayor arma nuclear jamás construida, fue detonada en Nueva Zembla en el Océano Ártico como una prueba.

1974 En Kinshasa, República Democrática del Congo, se libra el mítico combate de boxeo entre Muhammad Alí y George Foreman. En una calurosa noche, Foreman, que defendía su cinturón, logrado contra todo pronóstico ante Joe Frazier, no pudo con el estilo de Ali.

1974 Muere en la Ciudad de México, el médico, político, diplomático y exgobernador de Nuevo León, Ignacio de Jesús Morones Prieto.

1975 En España concluye de hecho la dictadura de más de 36 años del general Franco, con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asume, debido a la enfermedad del dictador, la Jefatura del Estado de manera interina.

1989 Muere el cantante Pedro Vargas, conocido como el “Samurai de la Canción”.

2000 Muere el senador Fernando Gutiérrez Barrios, brillante político mexicano, que fuera gobernador de Veracruz y Secretario de Gobernación.

2011 La población mundial alcanza la cifra de 7,000 millones de habitantes.

2014 Muere Jorge Isaac Saldaña Hernández, mejor conocido como Jorge Saldaña, periodista, locutor, productor, conductor de televisión, escritor, comentarista, narrador de radionovelas y abogado mexicano.

2023 Muere Fernando Almada a los 94 años, icónico actor del cine mexicano.

