FGJ CDMX insiste que Simón Levy está sujeto a medidas cautelares, aunque él lo niega (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Pese a que Simón Levy rechazó haber quedado detenido, como lo explicó a Diario 24 Horas, en entrevista, y aseguró que se encuentra en Washington, la Fiscalía de la CDMX insistió en que resultó detenido el pasado 28 de octubre y que enfrentará su proceso de extradición a México en libertad.

De acuerdo con el comunicado 306 que emitió la instancia que encabeza Bertha Alcalde, Levy se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal, mientras continúa el procedimiento de extradición ante la autoridad judicial competente.

La Fiscalía capitalina puntualizó que la propia FGR le notificó que, de acuerdo a información de la oficina central nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, Simón Levy había quedado detenido el martes 28 de octubre.

Asimismo, dijo que “este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde se le informaron sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”.

Presuntos procesos penales contra Leyva

Según la FGJ CDMX el exfuncionario enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales. En el primero se investigan delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

En el segundo proceso, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, se libró otra orden de aprehensión luego de que no asistiera a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Derivado de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía CDMX solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional, lo que llevó a la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol, con el objetivo de garantizar la localización y conducción del imputado ante las autoridades mexicanas.

