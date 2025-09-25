Normalistas vandalizan y tiran puerta de Campo Militar 1 en protesta por caso Ayotzinapa (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Un grupo de presuntos normalistas vandalizaron y tiraron la puerta del Campo militar número 1, ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Este jueves, un g rupo de normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos hace 11 años iniciaron una protesta para exigir la aparición con vida de los jóvenes y el esclarecimiento del caso.

Los normalistas tomaron un camión, que usaron como ariete para tirar la puerta del campo militar y posteriormente le prendieron fuero.Además, los manifestantes hicieron pintas en las paredes del complejo militar y tiraron petardos al interior.

Caso Ayotzinapa, a 11 años

Este fin de semana se cumplen 11 años del ataque en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Durante la semana, padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes han realizado diferentes manifestaciones en Guerrero y en la Ciudad de México para exigir que se esclarezca el caso.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir