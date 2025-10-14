Productores de sorgo protestan en el Istmo; bloquean carretera para exigir apoyo al campo (14:32 h)

Edwin Meneses

Santiago Niltepec, Oax. 14 de octubre. Cerca de 500 productores y productoras de sorgo del Istmo de Tehuantepec realizaron un bloqueo sobre la carretera federal Panamericana, en el kilómetro 29 de la 190 Panamericana tramo La Ventosa – Tapanatepec en el punto conocido como el cazadero, como parte de una jornada nacional de protesta.

La principal exigencia es que los gobiernos federal y estatal garanticen precios justos para su cosecha y otorguen apoyos al sector agrícola, al que acusan de estar abandonado.

Las y los manifestantes denunciaron que actualmente reciben entre 3 mil y 4 mil pesos por tonelada de sorgo, mientras que el costo de producción por hectárea supera los 20 mil pesos. Con rendimientos de apenas tres a cuatro toneladas por hectárea, señalan que los ingresos no alcanzan para recuperar la inversión, lo que los mantiene en una situación crítica.

Con pancartas, palos, tractores y camionetas, las y los sorgueros bloquearon el paso hacia el estado de Chiapas, generando una larga fila de vehículos. Indicaron que el corte de la cosecha será a finales de octubre y, hasta ahora, no hay compradores que ofrezcan precios rentables, lo que pone en riesgo la producción de este ciclo.

“Nosotros amamos el campo, pero el gobierno parece que no”, expresaron los productores, quienes afirmaron que no dejarán de movilizarse hasta que las autoridades atiendan sus demandas. Reiteraron que su lucha es por la dignidad del campo y para garantizar la continuidad de su actividad agrícola.

