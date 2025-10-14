Atacante de David Cohen en CDMX revela cuánto le iban a pagar y más datos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Esta madrugada falleció el abogado David Cohen tras ser atacado ayer a balazos justo frente a la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, Ciudad de México. El agresor fue detenido en el lugar: se trata de Héctor N, de 18 años y poco a poco ha ido revelando información.

Aunque en un inicio afirmó ser menor de edad con la intención de evadir responsabilidad, quedó claro que es adulto.

Durante los primeros interrogatorios, Héctor N declaró que le ofrecieron 30 mil pesos a cambio de asesinar a Cohen, así lo reveló el periodista Carlos Jiménez. También afirmó que no actuó solo: eran dos atacantes, él y un cómplice.

¿Por qué lo atacaron?

Según su versión, aquel cómplice le entregó el arma, pero Héctor aseguró no saber las razones por las que querían eliminar al abogado.

En el momento del ataque intervino un agente de investigación de la FGJ CDMX, quien disparó cuando observó cómo Héctor disparaba contra el litigante. El sujeto resultó lesionado y fue asegurado.

Se menciona, además, que a Héctor le comentaron que huiría con facilidad, pues recientemente en el mes de abril un hombre baleado frente a uno de los juzgados escapó usando el Metro CDMX y se confundió entre los pasajeros.

David Cohen fue trasladado a un hospital privado, ingresó con heridas graves. Los médicos realizaron intentos de reanimación durante 19 minutos, sin que pudieran revertir el daño. El abogado falleció aproximadamente a las 00:02 horas.

hasta ahora no hay claridad sobre quién ordenó matar a Cohen ni por qué, las autoridades capitalinas ya trabajan en el caso para dar con el o los responsables del crimen.

Excélsior/Foto:@c4jimenez | Especial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir