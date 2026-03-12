Productoras y productores de las ocho regiones llegan a la capital con la Expo Acuícola inaugurada por Salomón Jara y Ray Chagoya (14:05 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Oaxaca de Juárez fue sede de la Expo Acuícola y Pesquera – Tianguis de Cuaresma 2026, un espacio que reunió a productoras y productores de las ocho regiones del estado para acercar pescados y mariscos de origen oaxaqueño a las familias de la capital.

Durante la inauguración, el presidente municipal Ray Chagoya destacó que la capital del estado es un punto de encuentro donde se reconoce el trabajo de quienes producen alimentos y sostienen la economía de diversas comunidades.

El evento contó con la presencia del gobernador del estado Salomón Jara Cruz, así como del secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva, además de representantes del sector acuícola y pesquero.

En su mensaje, el presidente municipal subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen los canales de comercialización y permiten que las y los productores conecten directamente con las familias de Oaxaca de Juárez, especialmente en la temporada de Cuaresma, cuando aumenta el consumo de pescados y mariscos.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno Municipal para seguir sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y con los sectores productivos, a fin de que la capital continúe siendo un espacio donde el trabajo del campo, del mar y de las comunidades encuentre oportunidades de desarrollo y mercado.

La Expo Acuícola y Pesquera – Tianguis de Cuaresma 2026 promueve el consumo de productos locales y fortalece la economía regional, al tiempo que acerca alimentos frescos y de calidad a las familias oaxaqueñas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir