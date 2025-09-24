Procederá Semovi contra concesionarios y conductores de urbanos por echar carreras (17:00 h)

2025/09/24  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Tras la circulación de un video en el que se observa a tres unidades del transporte urbano echar carreras peleando el pasaje sobre la avenida Juárez, la Secretaría de Movilidad informó que ha iniciado el procedimiento correspondiente contra los concesionarios y conductores.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que los responsables de poner en riesgo a la ciudadanía como a los pasajeros serán citados para comparecer ante el Departamento de Multas y Sanciones, con el fin de determinar las medidas y sanciones establecidas en la normativa vigente.

Y es que en el video que se dio a conocer en redes sociales y páginas de información se observa como los tres conductores sin importarles poner en riesgo a los peatones echaban carreras sobre esa importante vía del Centro Histórico de la capital oaxaqueña.

Las unidades involucradas son el autobús de la empresa Choferes del Sur con número económico A-143 y de la empresa Tusug las unidades con números económicos B-308 y B-034 quienes sin importarles nada continuaron su lucha por el pasaje.

La Semovi agradeció el reporte ciudadano, xya que estas denuncias permiten atender con oportunidad conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, la integridad de las personas usuarias del transporte público y de quienes utilizan y comparten la vía pública.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Capturan al “Ricoy” y al “Zamora” por feminicidio cometido en el Istmo (16:30 h)

 Oaxaca de Juárez,  24 de septiembre. Como resultado de los trabajos derivados de la activación del Protocolo de Actuación...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: