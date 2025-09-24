Capturan al “Ricoy” y al “Zamora” por feminicidio cometido en el Istmo (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Como resultado de los trabajos derivados de la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró la detención de J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, probables responsables de quitarle la vida con a una mujer, luego de una agresión con disparos de arma de fuego, ocurrida en calles del Istmo de Tehuantepec.

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2025, cuando la víctima -una mujer identificada por las iniciales I.Q.M.- caminaba sobre la calle Tercera Norte del Barrio Juárez, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués.

De pronto, fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque.

Cuando la Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones con perspectiva de género, bajo la coordinación de la Vicefiscalía Regional del Istmo, actuación inmediata que permitió obtener las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales.

Luego de implementar un operativo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron con el paradero de J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, quienes fueron detenidos la mañana de este 24 de septiembre de 2025, por lo que quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

La Fiscalía de Oaxaca realiza trabajos efectivos en la investigación e impartición de justicia respecto a delitos contra la mujer por razón de género, para castigar y erradicar este tipo de conductas que amenazan los derechos a una vida libre de violencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir