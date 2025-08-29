PRI presenta ante FGR denuncia penal contra Noroña y Emiliano González (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia penal -ante la FGR– en contra del, todavía, presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González por los delitos de amenazas y otros.

“Presentamos ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del corrupto, cínico, cobarde y mentiroso presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña, y también contra Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros”, señaló a través de sus redes sociales el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Advirtió que su partido “seguirá luchando con firmeza, en defensa de la democracia y de la libertad, para exhibir a quienes abusan del poder”.

El líder priista destacó que no permitirá “que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras. No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México”.

