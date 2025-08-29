Lloverá este fin de semana en Oaxaca (22:07 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Para esta noche y las primeras horas del viernes se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en regiones de Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur), así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas de Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, además de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las condiciones descritas serán generadas por el monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, y las ondas tropicales números 25 y 26, además de la tormenta tropical Juliette.

Pronóstico para mañana

Se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur); muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán; fuertes en áreas de a Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Baja

California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otra parte, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, y también persistirá la onda de calor en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur).

