PRI Oaxaca denuncia intento de control político a través de la Ley de Aguas y revela campaña de calumnias contra su dirigencia (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del PRI acusó directamente al Gobierno Federal de intentar convertir la administración del agua en un mecanismo de control político y económico del campo mexicano. “No es una reforma técnica. Es un cambio estructural para subordinar a los productores”, afirmó la presidenta estatal del partido, Carmelita Ricardez.

Ricardez señaló que la reforma da al gobierno la facultad de renovar permisos año con año, lo que elimina la figura de concesión a largo plazo prevista desde 1992. El cambio deja a millones de campesinos expuestos a decisiones administrativas discrecionales. “Lo que quieren no es administrar el agua, sino controlar quién la usa”, dijo. La propuesta prevé multas multimillonarias que podrían alcanzar hasta siete millones de pesos, sanción que para el PRI constituye criminalización del trabajo agrícola.

El secretario general del PRI Oaxaca, Jesús Madrid, añadió que esta reforma afecta directamente al campo. “Estamos retrocediendo décadas. Quien más pierde es el productor”. Recordó que más del 70% del riego agrícola en México depende de infraestructura familiar y comunitaria. “Quieren reemplazar organización y autonomía territorial por permisos otorgados desde un escritorio. El campo no es un laboratorio administrativo”, advirtió.

La presidenta de PRIMX en Oaxaca, Paula Silva, sostuvo que el Gobierno Federal nunca buscó distribución equitativa del agua. “Lo que buscan es apropiarse de ella. Morena ha eliminado apoyos al campo y hoy quiere tener el control total”, denunció.

La secretaria de Acción Indígena, Felicitas Hernández, acusó además al Gobierno del Estado de intervenir en elecciones por usos y costumbres. Aseguró que en municipios como San Agustín de las Juntas, la ciudadanía resistió una imposición institucional. “Ni con manipulación lograron ganar. Ese es el tamaño del rechazo”, dijo.

Otro punto central fue la revocación de mandato. Madrid exigió que el gobernador Salomón Jara deje de intervenir en el proceso. “La revocación es un mecanismo ciudadano, no una plataforma para promoción personal. El PRI estará vigilando”.

La dirigencia también abordó el deterioro del sistema de salud y el abandono a pacientes con VIH desde el cambio de gobierno. “Cuando el Estado deja de atender a los más vulnerables y envía petróleo a Cuba, está claro dónde están las prioridades”, añadió Ricardez.

Durante la conferencia Carmelita Ricardez también denunció públicamente una campaña de calumnias en medios nacionales en su contra. Reveló que se presentó por escrito ante la Fiscalía General del Estado para exigir información sobre la supuesta denuncia que Milenio Televisión atribuyó a su persona.

“Es una calumnia ofensiva, grotesca y falsa. Una mentira infame para atacar al PRI”, señaló. Exigió a la Fiscalía informar qué carpeta existe en su contra, quién la habría denunciado y en qué fecha. Y cuestionó directamente el trasfondo del señalamiento: “Si la Fiscalía confirma que no existe ninguna denuncia, ¿quién puede pagar entre 300 y 500 mil pesos para difundir una acusación falsa en televisión nacional?”.

La dirigente anunció que interpondrá denuncias por violencia política de género, además de solicitar medidas para suspender la difusión de información falsa y retirar imágenes difundidas sin consentimiento. Afirmó que no permitirá campañas destinadas a inhibir su participación política ni la de ninguna mujer dirigente.

El PRI anunció vigilancia permanente sobre el presupuesto del estado para evitar que sea utilizado políticamente y reiteró que la defensa del agua y el campo será uno de los temas centrales del partido. La conferencia cerró con un mensaje directo: “El PRI está del lado de la gente, no del poder”.

La postura estatal coincidió con lo señalado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien Carmelita volvió a respaldar en sus posicionamientos. “Seguiremos del lado correcto”, concluyó.

