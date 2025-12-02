Exhorta Protección Civil a denunciar el manejo irregular de pirotecnia (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de diciembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a la ciudadanía a reportar de manera anónima al número 089, cualquier actividad relacionada con el transporte, almacenamiento, venta o distribución de pirotecnia que se realice fuera de los protocolos y permisos establecidos por la autoridad competente.

El manejo inadecuado de artefactos pirotécnicos representa un riesgo elevado para la población, ya que puede provocar incendios, explosiones y lesiones graves, especialmente, en esta temporada en la que incrementa su uso.

Protección Civil continuará trabajando en coordinación con autoridades de seguridad para reducir riesgos, brindar atención oportuna y fortalecer la seguridad en las comunidades.

