Exhorta Protección Civil a denunciar el manejo irregular de pirotecnia (17:00 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de diciembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a la ciudadanía a reportar de manera anónima al número 089, cualquier actividad relacionada con el transporte, almacenamiento, venta o distribución de pirotecnia que se realice fuera de los protocolos y permisos establecidos por la autoridad competente.

El manejo inadecuado de artefactos pirotécnicos representa un riesgo elevado para la población, ya que puede provocar incendios, explosiones y lesiones graves, especialmente, en esta temporada en la que incrementa su uso.

Protección Civil continuará trabajando en coordinación con autoridades de seguridad para reducir riesgos, brindar atención oportuna y fortalecer la seguridad en las comunidades.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

PRI Oaxaca denuncia intento de control político a través de la Ley de Aguas y revela campaña de calumnias contra su dirigencia (16:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del PRI acusó directamente al Gobierno...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: