PRI Oaxaca advierte: Morena amenaza la democracia y busca perpetuarse en el poder (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. En un contundente llamado a la ciudadanía, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, alertó que el proyecto político de Morena ha emprendido, desde 2018, una ruta deliberada para concentrar el poder y socavar las bases del orden democrático en México.

“Lo que hoy vivimos no es un gobierno para el pueblo, sino un régimen que utiliza la mayoría legislativa, la manipulación institucional y la censura como herramientas para perpetuarse, mientras los grandes problemas nacionales se agravan”, señaló Ricárdez Vela.

La dirigencia priista en Oaxaca denunció que el oficialismo avanza con una reforma electoral diseñada para desmantelar al INE, suprimir la representación proporcional y debilitar a los partidos de oposición, eliminando así los contrapesos que sostienen la democracia.

Asimismo, Carmelita Ricárdez advirtió que el régimen mantiene una campaña sistemática contra la libertad de expresión, el acceso a la información y la independencia judicial, buscando sustituir jueces y magistrados por perfiles obedientes al poder.

“Lo que está en juego no es un partido político, es el Estado de Derecho y el futuro de México. La ciudadanía debe estar alerta: sin democracia, no hay justicia, no hay libertad y no hay futuro”, subrayó.

El PRI Oaxaca reiteró su compromiso con la defensa de las instituciones, la transparencia y la alternancia política, en congruencia con la firme postura del presidente nacional del partido y senador, Alejandro Moreno, ante la persecución política y los intentos de acallar voces críticas.

