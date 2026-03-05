Prevén tormentas con actividad eléctrica y posible granizo en diversas regiones de Oaxaca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que la presencia de aire cálido y el efecto orográfico favorecen una fuerte convección atmosférica, lo que está generando la formación de nubes de tormenta que podrían intensificarse durante las próximas seis horas.

Estas condiciones pueden provocar chubascos, actividad eléctrica, rachas de viento y probable caída de granizo, principalmente en sectores de la Sierra Sur, Valles Centrales, Mixteca y al oriente del Istmo de Tehuantepec.

La CEPCyGR exhorta a la población a tomar precauciones, evitar permanecer en zonas abiertas durante la presencia de tormentas eléctricas, resguardarse de ráfagas de viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

