Se establecen acuerdos para un desarrollo armónico de la “Copa Benito Juárez 2026” (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Con el objetivo de garantizar un desarrollo armónico y de convivencia en los partidos del torneo de básquetbol “Copa Benito Juárez 2026”, el consejo deportivo integrado por los pueblos zapotecos, mixes y chinantecos, estableció los siguientes acuerdos.

Recientemente los organizadores indicaron una serie de convenios dirigidos a los equipos participantes en el certamen 2026, por ejemplo: por la cantidad de equipos inscritos para este torneo, los tiempos son limitados, por ello, se asignó un sitio espacial fuera de cada cancha para la toma de fotos, con la finalidad de no obstruir los partidos siguientes.

Mediante un cálculo hecho por el cuerpo arbitral y el consejo deportivo, los partidos serán de manera continua, para lograr cerrar todas las gráficas de cada rama y categorías en las diferentes etapas eliminatorias. No se permitirá el uso de instrumentos distractores como son: matracas, tambores y cornetas durante el desarrollo de cada partido, únicamente en tiempos de descanso.

En cuanto a las porras de los equipos participantes, deberán conducirse de manera educada durante el desarrollo de los partidos, prevaleciendo el respeto, la empatía y una sana convivencia en todo momento, no se permite llevar botargas. Se le recuerda a los equipos y aficionados, que los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, los partidos empezarán a las 7:00 de la mañana y no se contemplan minutos de tolerancia.

En cuanto a los aspectos técnicos del torneo, se jugarán dos periodos de 12 minutos, 1 tiempo fuera en el primer periodo, 2 tiempos fuera en el segundo periodo y 1 tiempo fuera en cada prórroga, la cual se jugará de 3 minutos. Además se cronometran los dos y el último minuto de cada prórroga con una diferencia de 5 puntos o menos, por último se contemplan 4 faltas acumulables en cada periodo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir