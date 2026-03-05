Transportistas denuncian cobro excesivo de impuestos en Salina Cruz (16:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 5 de marzo. Empresas dedicadas al transporte de carga pesada denunciaron presuntos cobros excesivos por parte del Ayuntamiento de Salina Cruz, luego de que la Tesorería Municipal emitiera órdenes de pago por montos que superan los 150 mil pesos por concepto de permisos de carga y descarga para unidades pesadas.

De acuerdo con un recibo oficial de la Tesorería Municipal con fecha del 4 de marzo de 2026, el municipio exige un pago total de 152 mil 244 pesos, correspondiente a permisos de carga y descarga para transporte de carga pesada de 11 a 15 toneladas, documento que detalla el cobro por dos unidades tipo Freightliner. Cada permiso alcanza un monto de 76 mil 122 pesos, divididos en pagos semestrales durante el ejercicio fiscal 2026.

Empresarios del sector transportista señalaron que este tipo de cobros resulta desproporcionado y afecta directamente la operación de las empresas, ya que los permisos municipales representan un gasto elevado que termina impactando en los costos de logística y transporte. Indicaron que, aunque reconocen la necesidad de cumplir con regulaciones locales, consideran que las tarifas establecidas por el municipio están muy por encima de lo que se cobra en otras ciudades.

Ante esta situación, transportistas pidieron a las autoridades municipales revisar las tarifas y transparentar los criterios utilizados para fijar estos cobros, al advertir que este tipo de medidas podría desalentar la actividad económica y la operación de empresas que diariamente movilizan mercancías en Salina Cruz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir